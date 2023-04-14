$81.68-0.4290.00+0.24
1 час назад

Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по сезонам с 75+ очками для крайних форвардов

Чемпионат.com

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл 12-й сезон в НХЛ с 75+ очками. Капитан «столичных» вышел на второе место в истории Национальной хоккейной лиги по этому показателю среди вингеров, отмечает StatsCentre в «Твиттере».

Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по сезонам с 75+ очками для крайних форвардов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Овечкин отдал результативную передачу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Это очко стало для него 75-м (42+33) в нынешнем чемпионате. Благодаря этому нападающий сравнялся с легендами НХЛ Яромиром Ягром и Яри Курри, выйдя на второе место в истории НХЛ по количеству сезонов с 75+ очками для крайних форвардов. Больше таких чемпионатов провёл лишь Горди Хоу (14).

Напомним, ранее завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Хоккей,Яромир Ягр,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий