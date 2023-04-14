Каменский рассказал, когда Овечкин завершит карьеру в НХЛ

«Овечкин провёл сезон стабильно, играл на том же высоком уровне. Проявил себя как лидер и капитан «Вашингтона». Естественно, плохо, что команда не попала в плей-офф, но сейчас в ней идёт процесс перезагрузки. Считаю, что лично Александр провёл хороший сезон. Только травмы немного побеспокоили в конце.

Сколько ещё лет отыграет Овечкин на таком же уровне, зависит только от него. Он профессионал и знает состояние своего тела лучше нас. Доказывать Александру ничего не нужно. Он – выдающийся талант и легенда хоккея. Сколько захочет, столько и отыграет», – приводит слова Каменского Vprognoze.ru.