Каменский рассказал, когда Овечкин завершит карьеру в НХЛ

Бывший нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский подвел итоги прошедшего регулярного сезона НХЛ для форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заявив, что тот будет играть столько, сколько захочет.
«Овечкин провёл сезон стабильно, играл на том же высоком уровне. Проявил себя как лидер и капитан «Вашингтона». Естественно, плохо, что команда не попала в плей-офф, но сейчас в ней идёт процесс перезагрузки. Считаю, что лично Александр провёл хороший сезон. Только травмы немного побеспокоили в конце.
Сколько ещё лет отыграет Овечкин на таком же уровне, зависит только от него. Он профессионал и знает состояние своего тела лучше нас. Доказывать Александру ничего не нужно. Он – выдающийся талант и легенда хоккея. Сколько захочет, столько и отыграет», – приводит слова Каменского Vprognoze.ru.
37-летний Овечкин стал лучшим бомбардиром «Вашингтона» в прошедшем регулярном сезоне НХЛ, набрав 75 (42+33) очка в 73 матчах. Россиянин опередил ближайшего преследователя на 10 очков.
«Вашингтон Кэпиталз» впервые с 2014 года не смог пробиться в плей-офф Кубка Стэнли. «Столичные» отстали от зоны матчей на вылет на 12 очков, заняв 13-е место в Восточной конференции.
Перед финальной игрой регулярного чемпионата Овечкин пропустил три матча «Вашингтона»
Овечкин продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
В прошедшем сезоне россиянин достиг отметки в 822 заброшенных шайбы. До великого канадца осталось забросить 72 гола.