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29 минут назад

Владимир Плющев назвал открытие сезона НХЛ

Чемпионат.com

Российский тренер Владимир Плющев назвал игрока, ставшим, по его мнению, открытием текущего сезона Национальной хоккейной лиги. Им стал российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.

Владимир Плющев назвал открытие сезона НХЛ
Фото: чемпионатчемпионат

«У Капризова в этом сезоне прекрасная пресса, он доказывает, что является игроком большого класса. Его мастерство признают партнёры по команде и соперники. Капризов является открытием сезона НХЛ. Им восхищаются болельщики не только «Миннесоты», но и клубов, с которыми он играет», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Капризов принял участие в 67 встречах, в которых забросил 40 шайб и отдал 35 результативных передач. 25-летний нападающий суммарно набрал 75 очков и стал лучшим снайпером и бомбардиром команды в сезоне.

Хоккей,Владимир Плющев,Кирилл Капризов,
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