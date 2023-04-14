Владимир Плющев назвал открытие сезона НХЛ

«У Капризова в этом сезоне прекрасная пресса, он доказывает, что является игроком большого класса. Его мастерство признают партнёры по команде и соперники. Капризов является открытием сезона НХЛ. Им восхищаются болельщики не только «Миннесоты», но и клубов, с которыми он играет», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».