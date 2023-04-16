Овечкин рассказал, как пережил смерть отца

"Это часть жизни. Ты никогда не знаешь, что с тобой случится. Это было тяжело для меня, моей семьи, моих друзей. Ты должен просто идти вперед и попытаться быть морально готовым к подобным вещам. Меня поддержали все - команда, болельщики, большое им спасибо. Но это был тяжелый год для меня", - передает слова Овечкина официальный сайт "Вашингтона".