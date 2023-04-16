Овечкин рассказал, как пережил смерть отца

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что ему пришлось очень нелегко после ухода из жизни своего отца Михаила.
"Это часть жизни. Ты никогда не знаешь, что с тобой случится. Это было тяжело для меня, моей семьи, моих друзей. Ты должен просто идти вперед и попытаться быть морально готовым к подобным вещам. Меня поддержали все - команда, болельщики, большое им спасибо. Но это был тяжелый год для меня", - передает слова Овечкина официальный сайт "Вашингтона".
Михаил Овечкин ушел из жизни 15 февраля на 72-м году жизни после тяжелой болезни. Узнав об ухудшении состояния отца, Александр Овечкин улетел из США в Россию 14 февраля. Михаила Овечкина похоронили на Долгопрудненском кладбище. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" из-за случившегося пропустил несколько матчей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах лиги, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. "Вашингтону" не удалось пробиться в плей-офф и побороться за Кубок Стэнли.
Ранее вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский оценил прошедший сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) для российского нападающего Александра Овечкина и его команды.