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40 минут назад

Овечкин о смерти отца: это был тяжелый год для меня

Газета.Ruиещё 3

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что ему пришлось очень нелегко после ухода из жизни своего отца Михаила.

Овечкин рассказал, как пережил смерть отца
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

"Это часть жизни. Ты никогда не знаешь, что с тобой случится. Это было тяжело для меня, моей семьи, моих друзей. Ты должен просто идти вперед и попытаться быть морально готовым к подобным вещам. Меня поддержали все - команда, болельщики, большое им спасибо. Но это был тяжелый год для меня", - передает слова Овечкина официальный сайт "Вашингтона".

Михаил Овечкин ушел из жизни 15 февраля на 72-м году жизни после тяжелой болезни. Узнав об ухудшении состояния отца, Александр Овечкин улетел из США в Россию 14 февраля. Михаила Овечкина похоронили на Долгопрудненском кладбище. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" из-за случившегося пропустил несколько матчей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах лиги, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. "Вашингтону" не удалось пробиться в плей-офф и побороться за Кубок Стэнли.

Ранее вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский оценил прошедший сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) для российского нападающего Александра Овечкина и его команды.

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