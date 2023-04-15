Лавиолетт покинул пост главного тренера клуба НХЛ «Вашингтон»

— Мы благодарны Питеру за работу и преданность нашей организации на протяжении последних трех сезонов. Питер — первоклассный человек, который честно представлял наш клуб и провел нашу команду через многие трудные обстоятельства во время своего пребывания на посту главного тренера. Мы желаем ему всего наилучшего, — приводит слова генерального менеджера «Вашингтона» Брайана Маклеллани пресс-служба столичного клуба.