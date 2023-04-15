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Лавиолетт покинул пост главного тренера клуба НХЛ «Вашингтон»

«Вашингтон Кэпиталз» и главный тренер Питер Лавиолетт договорились о досрочном разрыве контракта. Текущее соглашение 58-летнего специалиста было рассчитано до 30 июня 2023 года.

Лавиолетт покинул пост главного тренера клуба НХЛ «Вашингтон»
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— Мы благодарны Питеру за работу и преданность нашей организации на протяжении последних трех сезонов. Питер — первоклассный человек, который честно представлял наш клуб и провел нашу команду через многие трудные обстоятельства во время своего пребывания на посту главного тренера. Мы желаем ему всего наилучшего, — приводит слова генерального менеджера «Вашингтона» Брайана Маклеллани пресс-служба столичного клуба.

Лавиолетт возглавил «Вашингтон» 15 сентября 2020 года. В нынешнем сезоне столичная команда по итогам регулярного чемпионата не смогла выйти в плей-офф НХЛ.

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