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17 минут назад

«Коламбус» Марченко проиграл «Баффало» в матче НХЛ

Матч ТВ

«Коламбус Блю Джэкетс» на своем льду проиграл «Баффало Сэйбрз» в последнем матче команд нынешнего регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:5.

«Коламбус» Марченко проиграл «Баффало» в матче НХЛ
Фото: ReutersReuters

В составе победителей отличились Джефф Скиннер, Виктор Олофссон, Алекс Тах, Кейси Миттельштадт и Пейтон Кребс. Защитник Илья Любушкин зарабаотал показатель полезности «+1».

У хозяев льда забили Джонни Годро и Тайлер Эйнджел. Нападающий Кирилл Марченко результативными действиями не отметился.

Оба клуба по итогам регулярного чемпионата не смогли выйти в плей-офф НХЛ.

НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Голы: Годро, 0:34. Эйнджел, 38:24. — Скиннер, 28:36. Олофссон, 32:35. Тах, 34:01. Миттельштад, 44:03. Кребс, 57:27.

Хоккей,Кирилл Марченко,Илья Любушкин,Джефф Скиннер,Виктор Олофссон,Джонни Годро,
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