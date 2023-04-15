«Коламбус» Марченко проиграл «Баффало» в матче НХЛ

«Коламбус Блю Джэкетс» на своем льду проиграл «Баффало Сэйбрз» в последнем матче команд нынешнего регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:5.

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В составе победителей отличились Джефф Скиннер, Виктор Олофссон, Алекс Тах, Кейси Миттельштадт и Пейтон Кребс. Защитник Илья Любушкин зарабаотал показатель полезности «+1».

У хозяев льда забили Джонни Годро и Тайлер Эйнджел. Нападающий Кирилл Марченко результативными действиями не отметился.

Оба клуба по итогам регулярного чемпионата не смогли выйти в плей-офф НХЛ.

НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)