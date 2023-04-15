Билялетдинов высказался о том, что Фёдоров пока не проигрывал серий плей-офф как тренер

«Мне сложно сказать. Тренер второй год подряд играет в финалах, значит, обладает какими-то положительными данными и решает задачи. Команда его воспринимает, он делает определённые положительные шаги. Есть что-то хорошее, что он даёт команде, считаю, не каждый может играть в финале. Не говорю о том, каким он был игроком. По-моему, говорить об этом нет смысла, об этом можно долго говорить», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».