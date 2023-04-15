Ковальчук не исключил своего возвращения на лёд

«Отыграл ли я уже в хоккей? Я такого не говорил! Летом потренируюсь — и решим.



Есть ли ещё шанс увидеть меня на льду? Я в этом году отлично себя чувствую. Провожу время с семьей, с детьми. Еще больше летаю, чем когда играл. Очень важно сейчас быть с пацанами. Возраст у них пограничный, отец нужен рядом.



А так — тренируюсь. Сразу после интервью поеду играть в хоккей. Выступаю в одной команде с Алексеем Жамновым, кстати», — сказал Ковальчук в интервью «Матч ТВ».