В FIH пока не готовы возвращать российских спортсменов

В Международной федерации хоккея на траве пока не готовы возвращать российских спортсменов
Международная федерация хоккея на траве (FIH) намерена продолжать следить за ситуацией и в случае ее изменения может принять решение о возможности возвращения российских и белорусских спортсменов на международные старты. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе FIH.
"Мы хотели бы выразить нашу благодарность Международному олимпийскому комитету (МОК) за их процесс консультаций с олимпийским движением, - заявил представитель пресс-службы. - Мы также приветствуем недавно опубликованные МОК рекомендации для международных федераций, которые намерены защищать права спортсменов".
"Пока мы продолжаем следить за ситуацией и будем при необходимости принимать соответствующие решения в соответствии с этими рекомендациями", - ответил собеседник ТАСС на вопрос, когда международная федерация рассмотрит вопрос возможности возвращения россиян и белорусов на международные старты.
Исполком Международного олимпийского комитета 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Министр спорта РФ Олег Матыцин и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подобные критерии допуска назвали неприемлемыми.
FIH в начале марта 2022 года приняла решение об исключении сборной России из состава участников чемпионата мира по хоккею на траве среди юниорок, который проходил с 1 по 12 апреля того же года в ЮАР. Тогда же Европейская федерация хоккея на траве (EHF) опубликовала официальную информацию о том, что российские спортсмены и официальные лица отстранены на неопределенный срок от участия во всех мероприятиях организации. Письмом от 22 июля EHF подтвердила отстранение российских и белорусских атлетов от участия в соревнованиях на 2022 и 2023 годы.