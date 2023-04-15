Радулов: "Финал — это круто, ради таких матчей мы пришли когда-то в хоккей"

«Финал – это круто. Это то, ради чего мы пришли когда-то в хоккей, ради таких матчей за Кубок. Когда ты имеешь всё или ничего. К этому нужно относиться с уважением, ценить, потому что не всегда удаётся добраться до этой стадии. Я испытывал радость победы и горечь поражения. Когда ты проигрываешь – это не самое приятное чувство. Но нужно выходить и работать на команду, добиваться своих целей», — приводит слова Шипачёва пресс-служба «Ак Барса».