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1 час назад

Радулов: финал — это круто, ради таких матчей мы пришли когда-то в хоккей

Чемпионат.com

Капитан «Ак Барса» Александр Радулов поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина, в которой его команда сыграет со столичным ЦСКА.

Радулов: "Финал — это круто, ради таких матчей мы пришли когда-то в хоккей"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Финал – это круто. Это то, ради чего мы пришли когда-то в хоккей, ради таких матчей за Кубок. Когда ты имеешь всё или ничего. К этому нужно относиться с уважением, ценить, потому что не всегда удаётся добраться до этой стадии. Я испытывал радость победы и горечь поражения. Когда ты проигрываешь – это не самое приятное чувство. Но нужно выходить и работать на команду, добиваться своих целей», — приводит слова Шипачёва пресс-служба «Ак Барса».

Первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдёт 17 апреля в Казани на «Татнефть-Арене».

Команда Сергея Фёдорова является действующим обладателем трофея.

Хоккей,Сергей Федоров,Александр Радулов,
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