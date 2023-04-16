Овечкин оценил игру «Вашингтона» в нынешнем сезоне

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметил большое количество травм в составе команды в течение сезона, что негативно сказалось на результатах столичного клуба.
«Вашингтон» впервые с 2014 года не смог пробиться в плей офф.
— Понятно, что не хотели завершать сезон так рано. Основной костяк команды большую часть своей карьеры сражался за титул. По ходу сезона в команде было много травм.
Сказалась травма Джона Карлсона. Тяжело, когда твой лучший защитник остается вне игры на долгое время. После этого у команды меняется игра в большинстве и меньшинстве.
Печально, что сейчас мы в таком положении, но ничего не поделаешь. Надо просто идти вперед, — приводит слова Овечкина пресс служба клуба.
В сезоне 2022/23 37 летний форвард принял участие в 73 матчах и набрал 75 очков (42 гола и 33 передачи).