$81.50-0.1790.16+0.16
25 минут назад

Овечкин оценил игру «Вашингтона» в нынешнем сезоне

Матч ТВиещё 1

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметил большое количество травм в составе команды в течение сезона, что негативно сказалось на результатах столичного клуба.

Овечкин оценил игру «Вашингтона» в нынешнем сезоне
Фото: ReutersReuters

«Вашингтон» впервые с 2014 года не смог пробиться в плей офф.

— Понятно, что не хотели завершать сезон так рано. Основной костяк команды большую часть своей карьеры сражался за титул. По ходу сезона в команде было много травм.

Сказалась травма Джона Карлсона. Тяжело, когда твой лучший защитник остается вне игры на долгое время. После этого у команды меняется игра в большинстве и меньшинстве.

Печально, что сейчас мы в таком положении, но ничего не поделаешь. Надо просто идти вперед, — приводит слова Овечкина пресс служба клуба.

В сезоне 2022/23 37 летний форвард принял участие в 73 матчах и набрал 75 очков (42 гола и 33 передачи).

Хоккей,Джон Карлсон,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий