«Автомобилист» отреагировал на завершение карьеры второго снайпера в истории КХЛ

«Один из сильнейших нападающих в истории КХЛ и «Автомобилиста» Найджел Доус объявил о завершении игровой карьеры. Форвард выступал за нашу команду в 2018-2020 годах, был капитаном «Автомобилиста» и стал автором 50 заброшенных шайб, а всего за два сезона в Екатеринбурге набрал 125 очков.



Желаем Найджелу дальнейших успехов в его жизненном пути и благодарим за яркий след в истории нашего клуба и всего нашего хоккея!», — говорится в сообщении.