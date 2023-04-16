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«Автомобилист» отреагировал на завершение карьеры второго снайпера в истории КХЛ

«Автомобилист» в своём телеграм-канале пожелал удачи бывшему нападающему клуба Найджелу Доусу, который накануне завершил карьеру.

«Автомобилист» отреагировал на завершение карьеры второго снайпера в истории КХЛ
© Чемпионат.com

«Один из сильнейших нападающих в истории КХЛ и «Автомобилиста» Найджел Доус объявил о завершении игровой карьеры. Форвард выступал за нашу команду в 2018-2020 годах, был капитаном «Автомобилиста» и стал автором 50 заброшенных шайб, а всего за два сезона в Екатеринбурге набрал 125 очков.

Желаем Найджелу дальнейших успехов в его жизненном пути и благодарим за яркий след в истории нашего клуба и всего нашего хоккея!», — говорится в сообщении.

Напомним, Доус провёл в КХЛ 10 лет, играя с 2011 по 2021 год. Казахстанский нападающий принял участие в 608 встречах, в которых забросил 293 шайбы и отдал 257 результативных передач, суммарно набрав 550 очков. Доус занимает второе место в списке лучших снайперов в истории КХЛ, уступая только Сергею Мозякину (419).

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