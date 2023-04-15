Илья Ковальчук не исключил, что может возобновить карьеру хоккеиста

«Посмотрим, летом решим, чуть потренируемся и посмотрим. Честно, этот год отлично себя чувствую, провожу время с семьей и детьми, а летал даже больше, чем в период игровой карьеры. Очень важно быть с пацанами, возраст у меня пограничный. Но я тренируюсь, не забываю это дело», — сказал Ковальчук.