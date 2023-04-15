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Илья Ковальчук не исключил, что может возобновить карьеру хоккеиста

Бывший хоккеист сборной России, СКА, «Авангарда» и ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Илья Ковальчук не исключил, что вернется на лед. Его слова передает «Матч ТВ».

Илья Ковальчук не исключил, что может возобновить карьеру хоккеиста
© РИА Новости

«Посмотрим, летом решим, чуть потренируемся и посмотрим. Честно, этот год отлично себя чувствую, провожу время с семьей и детьми, а летал даже больше, чем в период игровой карьеры. Очень важно быть с пацанами, возраст у меня пограничный. Но я тренируюсь, не забываю это дело», — сказал Ковальчук.

Ковальчук в настоящий момент приостановил свою профессиональную карьеру и уделяет все внимание семье. У него четверо детей.

Ковальчук является олимпийским чемпионом по хоккею, а также двукратным чемпионом мира. Он дебютировал за сборную в 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока. На данный момент Ковальчук не объявлял о завершении карьеры.

Ранее Ковальчук рассказал о своем сыне, который играет в системе бразильского «Коринтианса».

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