The Athletic: в 37 лет навыки Овечкина несколько размылись

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир высказался о российском нападающем "Вашингтон Кэпиталз" Александре Овечкине, который в 18-й раз стал саммым ценным игроком своей команды за сезон.
"Несмотря на то что он пропустил девять матчей и играл, будучи травмированным, во многих других встречах, давний капитан лидирует в команде по количеству голов (42), очков (75), баллов за матч (1,03), а среди нападающих был лучшим по среднему игровому времени (20:22) и вторым — по силовым приемам (168). В 37 лет его навыки несколько размылись, и все сложности, которые он прошел, кажется, догоняют его, но его важность не уменьшилась.", - говорится на сайте издания.
В текущем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах лиги, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло "Кэпиталз" выйти в плей-офф турнира. По результатам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Кэпиталз" занял 13-е место из 16 команд в Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф. Команда потерпела восемь поражений в последних девяти матчах сезона. Ранее The Athletic назвал Александра Овечкина и еще двух россиян лучшими игроками своих клубов в НХЛ.