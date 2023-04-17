The Athletic: в 37 лет навыки Овечкина несколько размылись

"Несмотря на то что он пропустил девять матчей и играл, будучи травмированным, во многих других встречах, давний капитан лидирует в команде по количеству голов (42), очков (75), баллов за матч (1,03), а среди нападающих был лучшим по среднему игровому времени (20:22) и вторым — по силовым приемам (168). В 37 лет его навыки несколько размылись, и все сложности, которые он прошел, кажется, догоняют его, но его важность не уменьшилась.", - говорится на сайте издания.