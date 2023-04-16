Овечкин оценил будущее «Вашингтона»

Капитан «столичных» верит в свою команду и своих партнёров.

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Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о будущем «столичных». Команда из столицы США впервые с 2014 года не сумела выйти в плей-офф НХЛ.

«Будущее «Вашингтона»? Вы сами прекрасно можете видеть много молодых парней, появившихся в нашей команде. Например, Сонни Милано. Это даёт нам необходимой свежести. Здорово видеть столько молодых игроков сейчас выступает в нашем составе», — цитирует Овечкина пресс-служба «Кэпс».

14 апреля стало известно, что «Вашингтон» принял решение не продлевать контракт с главным тренером Питером Лавиолеттом. Он руководил «столичными» с 2020 года.