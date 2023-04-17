Всё зависит от русских вратарей. Превью плей-офф НХЛ в Восточной конференции

Шестёркин, Василевский, Сорокин и Бобровский могут стать как героями, так и антигероями в своих сериях.

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После представления Западной конференции переходим к делам на Востоке, где прямо сейчас сосредоточено большинство звёзд НХЛ, и конкуренция там куда больше.

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«Бостон» – «Флорида»

Многие сейчас вспоминают серию «Тампа» – «Коламбус» как пример того, что лёгкая жизнь новым рекордсменам НХЛ не гарантирована. Однако аналогия — это не аргумент, тем более два этих противостояния объединяет только наличие Сергея Бобровского в составе андердога.

Проблема той «Тампы» была понятна — это была мягкая команда, которая сломалась под первым же серьёзным давлением (причём эта проблема проскакивала и в предшествующих плей-офф). После этого менеджмент «Лайтнинг» немного чокнулся и начал каждый год закупать жёстких и духовитых бойцов. У «Бостона» таких уже больше половины состава — там могут пахать и звёзды, и ролевики. Чего в своей хоккейной жизни не видели Бержерон, Маршан и Крейчи? Их не запугать.

Да и сама «Флорида» на тот «Коламбус» ничуть не похожа. «Пантер» трясло почти весь сезон, и только мощная концовка позволила им всё-таки залезть в плей-офф. Атака по именам впечатляет, но сложно забыть, как большинство лидеров этой «Флориды» просто исчезли во втором раунде прошлого года. Мэттью Ткачук, несмотря на ударную регулярку, тоже не имеет репутации плей-оффного бойца. В прошлогоднем походе «Калгари» он выделился только в двух играх, а кубковые матчи до этого и вовсе были большим разочарованием.

Другой вопрос к этой «Флориде» — баланс состава. Ещё летом казалось, что у «пантер» нет классных оборонительных защитников, и сильный регресс Аарона Экблада только ухудшил эту ситуацию. Конечно, классный финиш сезона провёл вырвавшийся из фарма вратарь Алекс Лайон, но большинство своих побед он одержал над командами, которые пропустили плей-офф. В какой форме к плей-офф подойдёт Боб — отдельный вопрос.

Прогноз: «Бостон» проиграет эту серию в случае какого-то масштабного внутреннего коллапса, но даже и так «Флорида» не кажется соперником, который бы им воспользовался. 4-1, «Бостон».

«Каролина» – «Айлендерс»

«Каролина» перед стартом сезона казалась реальным фаворитом на финал от Востока, но по ходу чемпионата они сделали всё, чтобы этот статус утратить. «Ураганы» так и не перестроили свою игру в сторону чуть большего креатива в атаке, продолжая наносить тонну не особенно качественных бросков. Лишь два здоровых сейчас форварда (Нечас и Ахо) набрали более 50 очков, что для нынешней атакующей НХЛ довольно грустно.

Кроме того, весь сезон пропустил Макс Пасиоретти, которого брали как раз для того, чтобы забивать голы. С травмой выбыл Андрей Свечников — при этом «Каролина» на дедлайне не сделала никаких приобретений в атаку, которые реально усилили бы команду. Ессе Пульюярви виделся человеком на перспективу, но даже сейчас набрал лишь два очка в 17 играх. На финише регулярки «ураганы» еле ковыляли, чередуя победы и поражения.

Нельзя сказать, что «Айлендерс» забивают сильно больше, но в серии, где, судя по всему, будет низкая результативность, у них есть преимущество в виде «горячего» вратаря. Илья Сорокин, кажется, не выиграет «Везину», но его продвинутая статистика феноменальна: за 62 матча Илья отразил 51 гол сверх xG. Его команда закончила сезон пятой по пропущенным шайбам, хотя по количеству допущенных опасных моментов «Айлендерс» идут 26-ми в лиге. Для «островитян» Сорокин — это даже не 50%, а все 75% команды.

Пока именно эта серия видится главным претендентом на сенсацию. Если «Каролина» всё-таки предпочтёт качество количеству, то шансы у неё есть. Если нет — то для Сорокина будет долетать 40-45 бросков за матч, которые лишь сильнее его раззадорят. Низкое качество атаки — вечная проблема «ураганов» Бриндамора, и сложно представить, что она решится за несколько дней.

Прогноз: 4-2, «Айлендерс».

«Торонто» – «Тампа-Бэй»

Даже интересно, что ещё должен был сделать Кайл Дубас, чтобы пройти первый раунд плей-офф. Менеджер «Торонто» стеснён «большой четвёркой» форвардов, которая съедает половину потолка, и такое ощущение, что покуситься на статус кого-то из них не дают владельцы. При этом Дубас на дедлайне взял кубкового оборонительного центра (О’Райлли), кусачих чекеров в нижние звенья (Аччари и Лафферти), жёсткого домоседа в защиту (Маккейб). На бумаге все кусочки пазла «сбалансированная команда» есть, осталось только их сложить.

Не просто так большинство экспертов уже ставит на проход «Торонто»: 74% журналистов The Athletic отдали проход «листьям». У «Тампы» уже нет той глубины состава, что раньше, по сравнению с прошлогодней серией они лишились Палата и Макдоны. Таннер Жанно, за которого отдали чуть ли не полный комплект драфт-пиков, судя по всему, пропустит всю серию из-за травмы. По факту, у «Молний» осталось одно атакующее звено, по таланту они уже не выглядят командой лучше соперника.

Но кто сказал, что это минус для «Тампы»? Разве прошлогодние «молнии» дошли до главного финала за счёт атаки? Нет, это была скорее оборонительная команда с плотной игрой в средней зоне. Чем-то прошлогодняя «Тампа» напомнила нынешний ЦСКА. Даже спад весной, в отличие от той же «Каролины», не должен вводить в заблуждение, для «молний» неудачные игры в феврале-марте почти традиция.

Понятно, что против «Торонто» не так много рациональных аргументов, а не рассуждений о 20 лет без побед в духе «лох — это судьба». Но почему-то легко видится, как в ключевой момент уже немолодые Белльмар и Перри играют так, как будто они в своём прайме, а всех лидеров «Торонто» охватывает тремор при виде Василевского. Мы не знаем и не можем знать, что будет твориться в душе Мэттьюза, Марнера и Тавареса — а опыт прошлых лет говорит, что в решающий момент они не сдюжат.

Прогноз: за счёт психологии — 4-3, «Тампа-Бэй».

«Нью-Джерси» – «Рейнджерс»

«Дэвилз» — команда с одним из самых резких рывков в истории постлокаутной НХЛ. В прошлом сезоне они набрали лишь 63 очка, но добавили сразу 49 баллов в таблицу и очень уверенно зашли в плей-офф, поражая всю лигу своей скоростной атакой, а также объёмами движения и активности. Только, по логике, всё это великолепие должно закончиться уже в первом раунде.

«Нью-Джерси» — команда очень молодая, которая имеет ключевые кирпичики для построения будущего (Хьюз, Хишир, Хэмилтон), но пока не добила их кубковыми ветеранами и бойцами для нижних звеньев. Шарангович, Боквист и компания из боттом-6 — приличные игроки, но не имеющие опыта на таком уровне. Чемпионского опыта одного только Ондржея Палата пока маловато. Кроме того, они негабаритные — и даже для современного атакующего хоккея это важный фактор.

«Рейнджерс» в этом плане сильно отличаются. В топ-9 есть три связки, которые друг друга знают давно (Крайдер — Зибанежад, Панарин — Тарасенко и всё «детское» звено Хитила), обмены звёзд на дедлайне позволили чекерам типа Гудроу играть в четвёртом звене, а не в топ-6, где они проводили бóльшую часть сезона. Крис Друри второй сезон подряд проводит отличный дедлайн.

Кроме того, у «Рейнджерс» никуда не делся Шестёркин, который остаётся одним из лучших вратарей лиги даже после спада после феноменального прошлого сезона — и он выглядит на голову сильнее своего оппонента Ванечека. Не стоит забывать и об «икс-факторах» — помните, как в прошлом году силовой Трубы сломал Кросби, когда «Питтсбург» был фантастически близок к тому, чтобы забрать всю серию? Джейкоб никуда из состава не делся.