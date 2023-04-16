РУСАДА в марте установило рекорд по числу проверенных на допинг игроков КХЛ в 2023 году
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте протестировало 40 игроков Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), что стало наивысшим показателем с начала 2023 года. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС с воскресенья.
В первый месяц весны РУСАДА проверило на допинг по шесть хоккеистов ярославского "Локомотива" и столичного ЦСКА, по четыре игрока из нижегородского "Торпедо" и владивостокского "Адмирала", по три - из казанского "Ак Барса" и московского "Динамо", по два - из омского "Авангарда", нижнекамского "Нефтехимика", магнитогорского "Металлурга", уфимского "Салавата Юлаева", петербургского СКА, подмосковного "Витязя" и череповецкой "Северстали".
В феврале РУСАДА протестировало девять игроков КХЛ (по два хоккеиста "Ак Барса", СКА, "Металлурга", китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" и одного представителя новосибирской "Сибири"). В январе Российское антидопинговое агентство проверило четырех игроков (по два из ЦСКА и "Северстали").
Самым тестируемым РУСАДА хоккеистом в 2022 году стал вратарь клуба Молодежной хоккейной лиги "Стальные Лисы" из Магнитогорска Илья Набоков, он был проверен на допинг три раза.