РУСАДА в марте установило рекорд по числу проверенных на допинг игроков КХЛ

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте протестировало 40 игроков Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), что стало наивысшим показателем с начала 2023 года. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС с воскресенья.

В феврале РУСАДА протестировало девять игроков КХЛ (по два хоккеиста "Ак Барса", СКА, "Металлурга", китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" и одного представителя новосибирской "Сибири"). В январе Российское антидопинговое агентство проверило четырех игроков (по два из ЦСКА и "Северстали").