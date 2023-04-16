В "Ак Барсе" заявили о желании оставить хоккеиста Воронкова в клубе

КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Руководство казанского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" намерено предложить новый контракт нападающему Дмитрию Воронкову. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин.
"Воронков - ограниченно свободный агент, клуб сделает ему предложение. Мы бы хотели, чтобы он остался у нас", - сказал Валиуллин.
Контракт 22-летнего форварда истекает в конце апреля. Воронков, являющийся серебряным призером молодежного чемпионата мира и Олимпийских игр, в 2019 году был задрафтован клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус". Портал The Athletic ранее сообщил, что Воронков намерен подписать контракт с клубом НХЛ.
В текущем сезоне Воронков провел за "Ак Барс" 54 матча в регулярном сезоне (31 очко; 18 голов + 13 передач) и 17 игр в плей-офф (9; 5+4). Казанская команда вышла в финал Кубка Гагарина, где сыграет с московским ЦСКА. Первый матч противостояния пройдет 17 апреля в Казани.