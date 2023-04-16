В "Ак Барсе" заявили о желании оставить хоккеиста Воронкова в клубе

КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Руководство казанского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" намерено предложить новый контракт нападающему Дмитрию Воронкову. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин.

"Воронков - ограниченно свободный агент, клуб сделает ему предложение. Мы бы хотели, чтобы он остался у нас", - сказал Валиуллин.

Контракт 22-летнего форварда истекает в конце апреля. Воронков, являющийся серебряным призером молодежного чемпионата мира и Олимпийских игр, в 2019 году был задрафтован клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус". Портал The Athletic ранее сообщил, что Воронков намерен подписать контракт с клубом НХЛ.