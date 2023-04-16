«Ак Барс» хочет сохранить Билялетдинова

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что клуб хочет продлить сотрудничество с главным тренером команды Зинэтулой Билялетдиновым.
«Я думаю, когда завершится сезон, он сам в первую очередь расскажет о желании остаться. Безусловно, мы хотим видеть такого тренера в команде. Благодарим его за то, что согласился прийти в клуб в начале сезона», — цитирует Валиуллина ТАСС.
Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» в декабре 2022 года. Стороны подписали соглашение до конца текущего сезона. Юрий Бабенко, который исполнял обязанности наставника команды, стал ассистентом Билялетдинова.
Зинэтула Билялетдинов уже возглавлял «Ак Барс» с 2004 по 2011 год и с 2014-го по 2019-й. Вместе с ним клуб трижды завоёвывал Кубок Гагарина.