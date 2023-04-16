«Ак Барс» хочет сохранить Билялетдинова

«Я думаю, когда завершится сезон, он сам в первую очередь расскажет о желании остаться. Безусловно, мы хотим видеть такого тренера в команде. Благодарим его за то, что согласился прийти в клуб в начале сезона», — цитирует Валиуллина ТАСС.