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49 минут назад

«Ак Барс» хочет сохранить Билялетдинова

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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что клуб хочет продлить сотрудничество с главным тренером команды Зинэтулой Билялетдиновым.

«Ак Барс» хочет сохранить Билялетдинова
Фото: BetassistBetassist

«Я думаю, когда завершится сезон, он сам в первую очередь расскажет о желании остаться. Безусловно, мы хотим видеть такого тренера в команде. Благодарим его за то, что согласился прийти в клуб в начале сезона», — цитирует Валиуллина ТАСС.

Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» в декабре 2022 года. Стороны подписали соглашение до конца текущего сезона. Юрий Бабенко, который исполнял обязанности наставника команды, стал ассистентом Билялетдинова.

Зинэтула Билялетдинов уже возглавлял «Ак Барс» с 2004 по 2011 год и с 2014-го по 2019-й. Вместе с ним клуб трижды завоёвывал Кубок Гагарина.

Хоккей,Марат Валиуллин,Юрий Бабенко,Зинэтула Билялетдинов,
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