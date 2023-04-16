Клуб НХЛ подписал контракт с 19-летним россиянином

Российский хоккеист Артем Гурьев подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Об этом пишет пресс-служба команды на официальном сайте.

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В пресс-службе пояснили, что соглашение с 19-летним спортсменом рассчитано на три сезона. Сумма контракта не разглашается.

Генеральный менеджер клуба Майк Грир рассказал, что Артем демонстрирует постоянный профессиональный рост, умело использует свои преимущества, играет упорно.

Напомним, что Гурьев выступает за океаном с сезона 2018/19. Клуб выбрал его в пятом раунде драфта под 135-м номером.

В этом сезоне молодой хоккеист играл за «Флинт Файербердс» и «Петерборо Питс» в Хоккейной лиге Онтарио. Он набрал 16 очков в 5 матчах.