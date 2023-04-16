$81.50-0.1790.16+0.16

Защитник Артем Гурьев подписал контракт с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс»

Российский хоккеист Артем Гурьев подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Об этом пишет пресс-служба команды на официальном сайте.

Клуб НХЛ подписал контракт с 19-летним россиянином
© nhl.com

В пресс-службе пояснили, что соглашение с 19-летним спортсменом рассчитано на три сезона. Сумма контракта не разглашается.

Игроки из России, которые поздно уехали в НХЛ

Генеральный менеджер клуба Майк Грир рассказал, что Артем демонстрирует постоянный профессиональный рост, умело использует свои преимущества, играет упорно.

Напомним, что Гурьев выступает за океаном с сезона 2018/19. Клуб выбрал его в пятом раунде драфта под 135-м номером.

В этом сезоне молодой хоккеист играл за «Флинт Файербердс» и «Петерборо Питс» в Хоккейной лиге Онтарио. Он набрал 16 очков в 5 матчах.

В общей сложности, он сыграл в 98 матчах, заработал 30 (8+22) очков, включая две победные шайбы и гол в меньшинстве.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий