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18 минут назад

В ФХР прокомментировали назначение Ротенберга главным тренером «России 25»

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера команды «Россия 25».

В ФХР прокомментировали назначение Ротенберга главным тренером «России 25»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Россия 25» — наша команда, средний возраст которой 25 лет. На майское турне против Беларуси мы планируем вызвать сильный состав, собранный из звёзд, ярко проявивших себя в чемпионате КХЛ. Сегодня мы объявим расширенный список, а на следующей неделе – окончательный состав.

Роман Борисович недавно работает тренером, но успел зарекомендовать себя как хороший специалист, умеющий развивать игроков — это видно по результатам прогресса многих хоккеистов в СКА.

Мы возродили практику выбора тренеров сборных команд тренерским советом. Споров по кандидатуре не возникло. Планировалась, что в штаб войдут Андрей Разин и Андрей Козырев, но в настоящий момент они сменили место работы и заняты формированием своих команд на следующий сезон. Полный список штаба объявим вместе с окончательным составом.

Сборная начнёт подготовку 23 апреля в Новогорске, а 1 мая отправится в поездку по маршруту Челябинск – Астана – Красноярск – Тула – Минск. Уверен, болельщикам понравится хоккей нашей молодой сборной. Продажа билетов уже началась, ждём полные трибуны», — приводит слова Третьяка сайт ФХР.

Ранее стало известно, что тренерский совет Федерации хоккея России единогласно выбрал Романа Ротенберга на пост главного тренера команды «Россия 25». «Россия 25» в мае проведёт турне по городам Челябинск – Астана – Красноярск – Тула – Минск.

Хоккей,Андрей Козырев,Роман Ротенберг,Андрей Разин,Владислав Третьяк,СКА,Совет Федерации,
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