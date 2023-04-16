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Тренерский совет ФХР единогласно выбрал Ротенберга на пост главного тренера «России 25»

Тренерский совет Федерации хоккея России выбрал главного тренера команды «Россия 25». Им стал главный тренер СКА Роман Ротенберг, сообщает официальный сайт ФХР.

Тренерский совет ФХР выбрал Ротенберга на пост главного тренера «России 25»
© Чемпионат.com

Члены тренерского совета – Борис Майоров (председатель), Аркадий Ротенберг, Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Владимир Юрзинов, Павел Буре, Игорь Тузик, Зинэтула Билялетдинов, Алексей Кудашов, Валерий Брагин, Олег Браташ, Владимир Крикунов и Сергей Светлов – единогласно проголосовали за предложенную кандидатуру.

Отмечается, что команда «Россия 25» в мае проведёт турне по городам Челябинск – Астана – Красноярск – Тула – Минск.

Напомним, Роман Ротенберг вместе со СКА в финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина уступил ЦСКА 2-4.

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