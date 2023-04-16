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Сопин: руководству клубов НХЛ запретили общаться с российскими коллегами

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Алексей Сопин, спортивный директор ХК «Динамо», рассказал, что нападающий Богдан Тринеев предположительно не вернется из США в ближнесрочной перспективе. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

Стало известно о запрете руководству клубов НХЛ общаться с российскими коллегами
© globallookpress.com

Сопин пояснил, что до начала спецоперации на Украине постоянно поддерживал контакты с руководством «Вашингтон Кэпиталз». Он добавил, что в беседах с тренерами и менеджерами обсуждал судьбу и развитие россиян, выступающих в клубе.

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По его словам, весной 2022 года общение прервалось, так как власти США запретили функционерам НХЛ вести переговоры с российскими коллегами. Соответственно, достигнутые договоренности оказались под вопросом.

В частности, предполагалось, что Тринеев два года будет играть в НХЛ, а затем вернется в Россию. С высокой долей вероятности, этот пункт договора не будет выполнен.

Вместе с тем, уточнил Сопин, он надеется на возвращение молодого игрока. В частности потому, что у клуба достаточно жесткая политика в отношении новобранцев.

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