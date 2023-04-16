Стало известно о запрете руководству клубов НХЛ общаться с российскими коллегами

Алексей Сопин, спортивный директор ХК «Динамо», рассказал, что нападающий Богдан Тринеев предположительно не вернется из США в ближнесрочной перспективе. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

Сопин пояснил, что до начала спецоперации на Украине постоянно поддерживал контакты с руководством «Вашингтон Кэпиталз». Он добавил, что в беседах с тренерами и менеджерами обсуждал судьбу и развитие россиян, выступающих в клубе.

По его словам, весной 2022 года общение прервалось, так как власти США запретили функционерам НХЛ вести переговоры с российскими коллегами. Соответственно, достигнутые договоренности оказались под вопросом.

В частности, предполагалось, что Тринеев два года будет играть в НХЛ, а затем вернется в Россию. С высокой долей вероятности, этот пункт договора не будет выполнен.