Вице-президент КХЛ объяснил, почему не все клубы проголосовали за перекрёстный плей-офф

«Я за перекрёстный плей-офф. Более приемлемо с финансовой точки зрения начать со второго раунда. Это экспериментальная вещь, к которой мы давно шли. Посмотрим, что из этого получится.



Посыл перекрёстного плей-офф в том, чтобы зрители смогли увидеть финал ЦСКА – СКА? Не только в этом. Мы хотим показать противостояния сильнейших клубов, не только этих двух команд. Мы не хотим надеяться на финал ЦСКА – СКА. Есть и обратная сторона, что эти две команды играют в финале конференции почти каждый год. Лига должна что-то придумывать для разнообразия.



Почему восемь клубов выступили против перекрёстного плей-офф? Это нормальное явление, не всех устраивают далёкие перелёты», — цитирует Каменского Metaratings.ru.