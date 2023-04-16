The Hockey Writers признал Овечкина лучшим мощным форвардом в НХЛ

"Многие сочли бы Овечкина снайпером, и это правильно, ведь он лучший снайпер НХЛ за последние десятилетия и один из лучших в истории. Это не меняет того факта, что он образец мощного форварда. В возрасте 36 лет (прошлый сезон) он нанес 156 хитов и забил 50 голов, что является невероятным числом для игрока на данном этапе его карьеры", — говорится в статье.