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46 минут назад

The Hockey Writers признал Овечкина лучшим мощным форвардом в НХЛ

Газета.Ruиещё 4

Портал The Hockey Writers признал капитана "Вашингтон Кэпиталз" лучшим мощным нападающим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

The Hockey Writers признал Овечкина лучшим мощным форвардом в НХЛ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Многие сочли бы Овечкина снайпером, и это правильно, ведь он лучший снайпер НХЛ за последние десятилетия и один из лучших в истории. Это не меняет того факта, что он образец мощного форварда. В возрасте 36 лет (прошлый сезон) он нанес 156 хитов и забил 50 голов, что является невероятным числом для игрока на данном этапе его карьеры", — говорится в статье.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 73 матчах лиги, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. 37-летний форвард стал лучшим российским снайпером НХЛ-2022/23.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2022/23 "Вашингтон" набрал 80 очков в 82 матчах и занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, впервые с сезона-2013/14 не попав в плей-офф.

Ранее Александр Овечкин назвал момент, когда понял, что сезон будет неудачным.

Хоккей,Александр Овечкин,
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