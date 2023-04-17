Двукратный обладатель Кубка Стэнли назвал причины провального сезона «Барыса»

«В прошедшем сезоне в столичном клубе заявили большое количество местных игроков. Также на итоговый результат «Барыса» в регулярном первенстве КХЛ отрицательно повлияли многочисленные травмы ведущих хоккеистов клуба. Не самую яркую игру в сезоне показал лидер астанчан Никита Михайлис», — приводит слова Немчинова журналист Иван Резванцев в своём телеграм-канале.