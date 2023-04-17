ЦСКА закрыл раскатку от журналистов перед первым матчем финала Кубка Гагарина

Как сообщает «БИЗНЕС Online», ЦСКА закрыл от журналистов сегодняшнюю утреннюю раскатку перед первым матчем финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

По регламенту КХЛ любая команда может открыть или закрыть раскатку перед матчем. Отметим, что «Ак Барс» пустил журналистов на своё ледовое занятие.

В сезонной серии команды встречались два раза. 5 сентября 2022 года в Москве казанцы обыграли ЦСКА с крупным счётом 5:1. 1 ноября 2022 года в Казани были сильнее армейцы со счётом 3:2. Последний раз «Ак Барс» выигрывал Кубок Гагарина в сезоне-2017/2018, когда в финальной серии победили московских армейцев со счётом 4-1.