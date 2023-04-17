Ротенберг: «Я жил хоккеем с пеленок. И живу им до сих пор»

— Повлияло то, что СКА завоевал бронзовые медали ФХР и КХЛ по итогам этого сезона. Еще мы выиграли регулярный чемпионат, завоевав Кубок Континента. Вы же знаете, что в советское время главный тренер сборной назначался именно по итогам гладкого чемпионата. И очень важно, как идет процесс развития игроков. Вы все видели сумасшедший прогресс молодых игроков в нашей системе СКА.



А если о мечте… Когда я начал играть в хоккей, то проводил на катке в Финляндии по семь восемь часов в день. Хотел стать лучшим в своем деле, всегда к этому стремился. И учтите разные факторы. Чужая страна, специфическое отношение к русским. Чтобы пробиться наверх, в каждом матче нужно было забивать по четыре пять голов. Я так и делал. Это было непросто — идти наверх, пробиваться в звезды.



Но я жил хоккеем с пеленок. И живу им до сих пор. Понятно, что нужно обучение, образование, все детали, чтобы понимать, как строить систему. Это круглосуточный труд, а победы добываются потом и кровью. Это очень серьезная профессия, которая требует полной самоотдачи и круглосуточного погружения. Надо жить хоккеем, знать всё о команде и ребятах, общаться даже с их женами и родственниками, чтобы понимать, как лучше подойти к каждому игроку. Всё объять тяжело, но мы делаем максимально возможное в своей работе. Поверьте, ничто не дается просто так, — сказал Ротенберг «Матч ТВ».