Орлов рассказал о своих эмоциях от первого матча с «Вашингтоном» после обмена в «Бостон»

«Тяжело было играть против «Вашингтона» эмоционально, и в голове отношение к этому было больше как к тренировке. Так как раньше постоянно этих ребят видел и тренировался, поэтому, повторюсь, было тяжело и волнительно. Ещё хорошо, что играли в Бостоне, а не в Вашингтоне. Иначе, думаю, было бы тяжелее, потому что там их болельщики, да и тяжело на стадионе находиться, где провёл так много лет», — приводит слова Орлова ТАСС.