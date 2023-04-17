Глава IIHF: возвращение России и Белоруссии будет означать окончание боевых действий

«Я надеюсь, что Россия и Беларусь вернутся как можно скорее, потому что это будет означать, что боевые действия закончились. Это вопрос безопасности для болельщиков, наших команд. В любом случае, виз нет, нет возможности путешествовать. И никто не знает, сколько времени это займет», – сказал Тардиф.