Глава IIHF: возвращение России и Белоруссии будет означать окончание боевых действий
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф поделился мнением о возможном возвращении сборных России и Белоруссии на международные турниры. Его слова передает Sportsnet.
«Я надеюсь, что Россия и Беларусь вернутся как можно скорее, потому что это будет означать, что боевые действия закончились. Это вопрос безопасности для болельщиков, наших команд. В любом случае, виз нет, нет возможности путешествовать. И никто не знает, сколько времени это займет», – сказал Тардиф.
22 марта совет IIHF принял решение продлить отстранение России и Белоруссии от международных турниров. В следующем году команды пропустят чемпионат мира.
Напомним, что IIHF весной прошлого года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.