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38 минут назад

Каменский: в КХЛ хочет вступить команда из Казахстана

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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский рассказал о возвращении тольяттинской «Лады» в КХЛ и заявил, что команда из Казахстана изъявляет желание попасть в список участников лиги.

В КХЛ хочет вступить команда из Казахстана
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

У «Лады» с первого сезона не получится сделать сильную команду, но у них достаточно традиций и опыта, чтобы создать хороший и конкурентный коллектив. Люди в клубе, уверен, как можно скорее сделают сильную команду с высоким уровнем хоккея. История подталкивает к тому, чтобы в Тольятти был сильный клуб. У них есть трёхлетняя программа, по которой они начинают работу. Этот сезон показал, что необязательно высокий бюджет приводит к результатам.

Насколько повлияло на лигу то, что «Йокерит» и рижское «Динамо» покинули КХЛ? Нам очень жаль, что такие команды ушли из КХЛ, но их никто не выгонял. Они сами решили это сделать. Мы сейчас перестраиваемся, принимаем «Ладу». Лига двигается дальше, лига будет больше.

Есть страны, на которые сейчас КХЛ смотрит для расширения? В этих условиях мы сначала думаем о России, но не забываем о соседях из Беларуси и Казахстана. Из Казахстана одна команда изъявляет желание попасть в КХЛ, – приводит слова Каменского Metaratings.ru.

Напомним, «Лада» в сезоне-2023/2024 будет выступать в Восточной конференции.

Хоккей,Валерий Каменский,Динамо Рига,
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