Ветеран НХЛ назвал сильные стороны Капризова

«Он отличный игрок, да, тут нет никаких секретов. Катание и цепкость в обращении с шайбой — это то, что отличает его, у него есть навыки, чтобы придерживаться этого стиля. Вы знаете, что он найдёт пространство для себя, увидит его. Вы должны защищаться как единое целое, постараться не давать ему свободно атаковать, если сможете», — приводит слова Павелски официальный сайт НХЛ.