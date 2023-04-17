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Вице-президент КХЛ поделился мнением о возможных турнирах с участием клубов лиги и НХЛ

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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский поделился мнением о возможных турнирах между командами КХЛ и НХЛ. По словам специалиста, лиги всегда находятся в тесном контакте, а турниры могут носить предсезонный характер.

Вице-президент КХЛ поделился мнением о возможных турнирах с участием клубов лиги и НХЛ
© Чемпионат.com

«Совместные проекты с лучшей лигой мира у нас всегда на карандаше. Контакты не теряем, общаемся, обсуждаем развитие хоккея. Обмениваться опытом и идеями — огромный плюс для всех. Клубы Национальной хоккейной лиги часто играют в Европе, в Австралию поедут, были в Японии. Это здорово и для хоккеистов, и для любителей этого вида спорта.

Сейчас сложно конкретно говорить, но, когда ситуация в мире улучшится, возможно, возобновим суперсерии или будем проводить предсезонные турниры между клубами КХЛ и НХЛ, разговоры такие идут. Много наших ребят играет там, здесь болельщики активно следят за их выступлениями, и, когда такое событие произойдёт, будет невероятный праздник. Но всё это в будущем, главное сейчас — быть на связи», — приводит слова Каменского Legalbet.

Отметим, что сезон в Континентальной хоккейной лиге начался 1 сентября 2022 года. Регулярный чемпионат НХЛ стартовал 7 октября 2022 года.

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