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22 минуты назад

На Александра Кадейкина претендуют сразу три клуба КХЛ, ведутся переговоры

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Как стало известно «Чемпионату», «Металлург», «Трактор» и СКА ведут переговоры с нападающим «Салавата Юлаева» Александром Кадейкиным, у которого 30 апреля 2023 года заканчивается контракт с уфимцами.

На Кадейкина претендуют сразу три клуба КХЛ, ведутся переговоры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 29-летний Кадейкин сыграл в регулярном чемпионате 68 матчей за клуб из столицы Башкортостана, в которых набрал 39 (13+26) очков при показателе полезности «+11». Также на счету нападающего пять игр и 3 (1+2) очка в плей-офф.

Кадейкин выступает за «Салават Юлаев» с сезона-2018/2019. До этого он защищал цвета ярославского «Локомотива», питерского СКА и мытищинского «Атланта».

Напомним, в нынешнем сезоне КХЛ «Салават Юлаев» неожиданно уступил в серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина владивостокскому «Адмиралу» (2-4).

Хоккей,ХК Трактор,СКА,Металлург,
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