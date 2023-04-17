Игравший в НХЛ Каменский рассказал о нежелании жить в США

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский, игравший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), рассказал, почему решил не оставаться в США после окончания карьеры. По его словам, он пробовал жить размеренной жизнью, но ему это не понравилось.

"Мне хотелось уйти обратно в хоккей, поэтому я бы не смог так долго жить и получать удовольствие. Я всегда любил Россию, всегда возвращался в нее и отпуска проводил здесь", — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

Каменский выступал в НХЛ с 1995 по 2002 год. В 1996-м он стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Колорадо Эвеланш". Экс-хоккеист также является трехкратным чемпионом мира и обладателем золотой олимпийской медали.