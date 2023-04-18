Тренер "Далласа" Дебур сравнил Капризова с танком

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур признался, что сначала не мог поверить в размеры российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Карпизова.
«Мне нравится наблюдать за ним. Я тренировал его на Матче всех звезд и не мог поверить в его размеры. Его телосложение как у танка, вы можете видеть, как он создает свою игру. Он напоминает мне Зака Паризе. Они не большие парни, но они играют в силовой манере. Они играют в зоне, и у них тяжело отобрать шайбу, они не боятся выходить на «грязные» участки площадки. Против Капризова трудно сыграть», — передает слова Дебура The Athletic.
Сегодня «Миннесота» обыграла в овертайме «Даллас» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:2. Кирилл Капризов стал автором первой заброшенной шайбы.
Всего в регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач.
Около месяца россиянин пропустил из-за травмы.