Тренер "Далласа" Дебур сравнил Капризова с танком

«Мне нравится наблюдать за ним. Я тренировал его на Матче всех звезд и не мог поверить в его размеры. Его телосложение как у танка, вы можете видеть, как он создает свою игру. Он напоминает мне Зака Паризе. Они не большие парни, но они играют в силовой манере. Они играют в зоне, и у них тяжело отобрать шайбу, они не боятся выходить на «грязные» участки площадки. Против Капризова трудно сыграть», — передает слова Дебура The Athletic.