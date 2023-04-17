$81.63+0.1289.66-0.50
1 час назад

«Ак Барс» уверенно обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина и повёл в серии — 1-0

Чемпионат.com

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

«Ак Барс» уверенно обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
Фото: ХК «АК БАРС»ХК «АК БАРС»

На седьмой минуте Артём Лукоянов забил в меньшинстве. На 15-й минуте Михаил Григоренко сравнял счёт. На 23-й минуте Станислав Галиев в большинстве вывел казанцев вперёд. На 48-й минуте Дмитрий Воронков забросил третью шайбу. На 53-й минуте Кирилл Панюков забил четвёртый гол в ворота ЦСКА.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу казанцев. Следующий матч пройдёт через два дня, 19 апреля. Команды сыграют в Казани.

Хоккей,Станислав Галиев,Кирилл Панюков,Артем Лукоянов,Михаил Григоренко,Дмитрий Воронков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий