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1 час назад

Капризов отметился голом в первом матче плей-офф между «Миннесотой» и «Далласом»

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В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Миннесоту Уайлд». Встреча проходит в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». На момент написания новости в игре перерыв перед вторым периодом. Гости ведут со счётом 1:0.

Капризов отметился голом в первом матче плей-офф между «Миннесотой» и «Далласом»
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

В концовке первого периода российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой. В моменте с голом ему ассистировали Джаред Сперджен и Матс Цуккарелло.

Напомним, по итогам регулярного сезона НХЛ «Миннесота» заняла третье место в таблице Центрального дивизиона, набрав 103 очка, «Даллас», в свою очередь, занял второе место, набрав 108 очков.

Заброшенная шайба стала для Кирилла Капризова десятой в карьере, учитывая только игры плей-офф.

Хоккей,Джаред Сперджен,Кирилл Капризов,Матс Цуккарелло,
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