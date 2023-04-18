Капризов отметился голом в первом матче плей-офф между «Миннесотой» и «Далласом»

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Миннесоту Уайлд». Встреча проходит в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». На момент написания новости в игре перерыв перед вторым периодом. Гости ведут со счётом 1:0.

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В концовке первого периода российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой. В моменте с голом ему ассистировали Джаред Сперджен и Матс Цуккарелло.

Напомним, по итогам регулярного сезона НХЛ «Миннесота» заняла третье место в таблице Центрального дивизиона, набрав 103 очка, «Даллас», в свою очередь, занял второе место, набрав 108 очков.