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Российский нападающий «Каролины» Свечников рассказал о сроках восстановления после травмы

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников сообщил, что будет восстанавливаться после травмы от шести до девяти месяцев.

Свечников рассказал о сроках восстановления после травмы
© Матч ТВ

Свечников получил повреждение 12 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса». Позже россиянину диагностировали разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

— Врач сказал, что восстановление займет от шести до девяти месяцев. Надеюсь, я буду готов к новому сезону. Честно говоря, ничего серьезного не произошло. Я просто катался на коньках, и мое колено ушло в сторону, и именно поэтому я получил травму.

Операция прошла хорошо. Врачи сказали, что всё прошло хорошо. Правда, очевидно, первые пару недель было не очень хорошо. Было немного больно, но потом всё стало нормально. Я выполнял упражнения, тренировался каждый день, — приводит слова Свечникова пресс служба НХЛ.

В текущем сезоне Свечников провел 64 матча, в которых набрал 55 очков (23 шайбы+32 результативные передачи).

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