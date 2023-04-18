Свечников рассказал о сроках восстановления после травмы

— Врач сказал, что восстановление займет от шести до девяти месяцев. Надеюсь, я буду готов к новому сезону. Честно говоря, ничего серьезного не произошло. Я просто катался на коньках, и мое колено ушло в сторону, и именно поэтому я получил травму.



Операция прошла хорошо. Врачи сказали, что всё прошло хорошо. Правда, очевидно, первые пару недель было не очень хорошо. Было немного больно, но потом всё стало нормально. Я выполнял упражнения, тренировался каждый день, — приводит слова Свечникова пресс служба НХЛ.