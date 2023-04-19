Крайдер стал лучшим снайпером в истории «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

"Торонто Мэйпл Лифс" на своем льду принимал "Тампу-Бэй Лайтнинг" в первом матче серии первого раунда Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой гостей со счетом 7:3. В составе победителей голами отметились Пьер-Эдуар Белльмар, Энтони Чирелли, Никита Кучеров, Брейден Пойнт (дважды), Кори Перри и Росс Колтон.

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Также Кучеров записал на свой счет две результативные передачи. Защитник Михаил Сергачев отметился ассистом. Вратарь Андрей Василевский отразил 27 бросков соперника из 30. У "Торонто" шайбы забросили Райан О'Райлли, Вильям Нюландер и Калле Йернкрок. Вратарь Илья Самсонов был заменен по итогам второго периода и отразил 23 броска из 29. Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "молний".