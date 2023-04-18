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Нападающий ЦСКА Карнаухов: я не плевал в Билялова

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов дал комментарий по итогам первого матча финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (1:4).

Нападающий ЦСКА Карнаухов высказался об инциденте с Биляловым
© ПХК ЦСКА

«Пропустили ненужный первый гол, но смогли сразу отыграться. Проанализируем ошибки и подготовимся ко второму матчу. У нас очень хороший соперник, они сильны на вбрасываниях. Мы должны концентрироваться на единоборствах.

Писали, что я плюнул в спину голкиперу «Ак Барса» Билялову? Я не плевал ни в кого. Как бы я это сделал, если он стоял ко мне лицом?» — цитирует Карнаухова «Спорт-экспресс».

В данный момент ЦСКА уступает в серии со счётом 0-1. Следующая встреча состоится 19 апреля в Казани.

Карнаухов — обладатель Кубка Гагарина сезона-2021/2022, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2018/2019.

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