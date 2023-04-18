Нападающий ЦСКА Карнаухов высказался об инциденте с Биляловым

«Пропустили ненужный первый гол, но смогли сразу отыграться. Проанализируем ошибки и подготовимся ко второму матчу. У нас очень хороший соперник, они сильны на вбрасываниях. Мы должны концентрироваться на единоборствах.



Писали, что я плюнул в спину голкиперу «Ак Барса» Билялову? Я не плевал ни в кого. Как бы я это сделал, если он стоял ко мне лицом?» — цитирует Карнаухова «Спорт-экспресс».