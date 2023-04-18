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33 минуты назад

Форвард Торопченко рассказал о требованиях тренеров клуба НХЛ "Сент-Луис"

ТАСС

Требования тренерского штаба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" к форварду Алексею Торопченко касались в основном силовой манеры игры. Об этом нападающий рассказал ТАСС во вторник.

Торопченко рассказал о требованиях тренеров клуба НХЛ "Сент-Луис"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Честно говоря, требования ко мне по игре особо не поменялись, - сказал Торопченко. - Также продолжать играть в свою игру, быть силовым форвардом, отбирать шайбу, лезть на ворота, хорошо играть в зоне обороны и создавать моменты".

Форвард оценил работу главного тренера команды Крэйга Беруби. "Он очень хороший, требовательный, немного в каких-то моментах суровый, мог где-то повысить голос. Но в основном ничего плохого не могу про него сказать", - подчеркнул он.

Торопченко рассказал, как восстанавливался к нынешнему сезону после травмы.

"У меня было от четырех до шести месяцев на восстановление, тренировался упорно все лето в "Сент-Луисе", следовал рекомендациям врачей, просто фокусировался на том, чтобы быстрее выйти и к первой игре был в строю", - рассказал он.

Торопченко 23 года, он выступает за "Сент-Луис" с сезона-2021/22. В прошедшем регулярном чемпионате форвард, который является воспитанником московского "Динамо", в 69 матчах набрал 19 очков по системе "гол+пас" (10+9). Контракт Торопченко истекает летом.

Хоккей,Алексей Торопченко,Динамо,
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