Полтапов: «"Ак Барс" создал нам проблемы, но мы доработаем и все исправим»

«Ак Барс» создал нам проблемы, но мы доработаем и все исправим» — форвард ЦСКА Полтапов
Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов заявил Metaratings.ru, что игра финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» получилась хорошей, но москвичи не смогли реализовать свои шансы.
В понедельник «Ак Барс» в первом матче серии обыграл ЦСКА со счетом 4:1.
— Получилась хорошая игра, достойная финала. В первом периоде немножечко ошиблись и допустили всего одну ошибку, но это был лучший отрезок от нас в матче. Дальше начали сильно возить шайбу, совершать потери и играть в средней зоне. Площадки маленькие, нужно быстрее переходить в атаку.
— «Ак Барс» вынудил ошибаться?
— Хорошая и дисциплинированная команда с чемпионским тренером. «Ак Барс» создал какие то проблемы, но мы доработаем и все исправим.
— Какой момент стал ключевым для ЦСКА?
— Мы не смогли реализовать свои шансы и забить в нужный момент, а Казань это смогла сделать. Вот это главное. Но серия идет до четырех побед, нечего отчаиваться. С хорошим настроением будем играть дальше.
— У тебя первый финал в карьере. Кайфуешь от решающих игр?
— Ощущения, что это финал, не было. Просто вышли показывать свою игру. Атмосфера шикарная, обратили внимание на наш фан сектор. Огромное спасибо нашим болельщикам, что поддерживали нас как могли, — сказал Полтапов.