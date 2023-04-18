Полтапов: «"Ак Барс" создал нам проблемы, но мы доработаем и все исправим»

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов заявил Metaratings.ru, что игра финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» получилась хорошей, но москвичи не смогли реализовать свои шансы.

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В понедельник «Ак Барс» в первом матче серии обыграл ЦСКА со счетом 4:1.

— Получилась хорошая игра, достойная финала. В первом периоде немножечко ошиблись и допустили всего одну ошибку, но это был лучший отрезок от нас в матче. Дальше начали сильно возить шайбу, совершать потери и играть в средней зоне. Площадки маленькие, нужно быстрее переходить в атаку.

— «Ак Барс» вынудил ошибаться?

— Хорошая и дисциплинированная команда с чемпионским тренером. «Ак Барс» создал какие то проблемы, но мы доработаем и все исправим.

— Какой момент стал ключевым для ЦСКА?

— Мы не смогли реализовать свои шансы и забить в нужный момент, а Казань это смогла сделать. Вот это главное. Но серия идет до четырех побед, нечего отчаиваться. С хорошим настроением будем играть дальше.

— У тебя первый финал в карьере. Кайфуешь от решающих игр?