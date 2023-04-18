Видео: легендарный защитник Здено Хара пробежал Бостонский марафон

Бывший защитник клубов НХЛ и сборной Словакии, обладатель Кубка Стэнли Здено Хара стал участником 127-го Бостонского марафона, который прошёл 17 апреля.

46-летний словак, который вошёл в историю как один из самых высокорослых хоккеистов (рост 2,06 м), уложился менее чем в четыре часа.

Примечательно, что сразу после финиша организаторы включили голевую песню «Бостона», чтобы порадовать одну из своих главных хоккейных икон.

Некоторые источники утверждают, что Хара решился на участие в благотворительных целях, вдохновившись Диком Хойтом — жителем Массачусетса — который почти до самой смерти в 80 лет участвовал в марафонах, толкая инвалидную коляску со своим парализованным сыном.