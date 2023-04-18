Епанчинцев объявил об уходе с поста главного тренера «Амура»

Главный тренер хабаровского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" Вадим Епанчинцев покинет свой пост. Об этом он во вторник сообщил ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Контракт тренера с "Амуром" истекает 30 апреля.

"В "Амуре" я не останусь", - сказал Епанчинцев.

Как сообщил ТАСС источник, Епанчинцев планирует вернуться в "Югру" из Ханты-Мансийска. "Епанчинцев намерен вновь возглавить "Югру". Ожидается, что подписание документов пройдет в начале мая. Такой шаг должен помочь клубу в следующем сезоне бороться за самые высокие награды, в том числе за Кубок Петрова", - сказал собеседник агентства.

Специалист пришел в "Амур" перед нынешним сезоном. Под руководством 47-летнего Епанчинцева клуб не сумел выйти в плей-офф, заняв 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.