Епанчинцев объявил об уходе с поста главного тренера «Амура»

Главный тренер хабаровского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" Вадим Епанчинцев покинет свой пост. Об этом он во вторник сообщил ТАСС.
Контракт тренера с "Амуром" истекает 30 апреля.
"В "Амуре" я не останусь", - сказал Епанчинцев.
Как сообщил ТАСС источник, Епанчинцев планирует вернуться в "Югру" из Ханты-Мансийска. "Епанчинцев намерен вновь возглавить "Югру". Ожидается, что подписание документов пройдет в начале мая. Такой шаг должен помочь клубу в следующем сезоне бороться за самые высокие награды, в том числе за Кубок Петрова", - сказал собеседник агентства.
Специалист пришел в "Амур" перед нынешним сезоном. Под руководством 47-летнего Епанчинцева клуб не сумел выйти в плей-офф, заняв 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Ранее Епанчинцев возглавлял московский "Спартак", молодежный хоккейный клуб "Спартак", клуб Молодежной хоккейной лиги "Атланты" из Мытищ, а также казахстанскую "Сарыарку" и "Югру", выступающие в Высшей хоккейной лиге. В 2014 году вместе с МХК "Спартак" Епанчинцев стал обладателем Кубка Харламова. В 2021 году "Югра" выиграла Кубок Петрова, а сам Епанчинцев был признан лучшим тренером сезона.