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1 час назад

Епанчинцев объявил об уходе с поста главного тренера хоккейного клуба "Амур"

ТАССиещё 1

Главный тренер хабаровского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" Вадим Епанчинцев покинет свой пост. Об этом он во вторник сообщил ТАСС.

Епанчинцев объявил об уходе с поста главного тренера «Амура»
Фото: ТАССТАСС

Контракт тренера с "Амуром" истекает 30 апреля.

"В "Амуре" я не останусь", - сказал Епанчинцев.

Как сообщил ТАСС источник, Епанчинцев планирует вернуться в "Югру" из Ханты-Мансийска. "Епанчинцев намерен вновь возглавить "Югру". Ожидается, что подписание документов пройдет в начале мая. Такой шаг должен помочь клубу в следующем сезоне бороться за самые высокие награды, в том числе за Кубок Петрова", - сказал собеседник агентства.

Специалист пришел в "Амур" перед нынешним сезоном. Под руководством 47-летнего Епанчинцева клуб не сумел выйти в плей-офф, заняв 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Епанчинцев возглавлял московский "Спартак", молодежный хоккейный клуб "Спартак", клуб Молодежной хоккейной лиги "Атланты" из Мытищ, а также казахстанскую "Сарыарку" и "Югру", выступающие в Высшей хоккейной лиге. В 2014 году вместе с МХК "Спартак" Епанчинцев стал обладателем Кубка Харламова. В 2021 году "Югра" выиграла Кубок Петрова, а сам Епанчинцев был признан лучшим тренером сезона.

Хоккей,Вадим Епанчинцев,ХК Амур,Спартак,
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