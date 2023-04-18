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37 минут назад

Да Коста продолжит выступать за «Автомобилист»

Советский спорт

Хоккеист играет за команду последние три сезона.

Да Коста продолжит выступать за «Автомобилист»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Автомобилист» заключил новый контракт с форвардом Стефаном Да Костой.

Как сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга, что соглашение с 33-летним хоккеист рассчитано на два сезона. Француз продолжит выступать за «Автомобилист» до 30 апреля 2025 года.

Отметим, что Да Коста стал лучшим бомбардиром команды в минувшем регулярном чемпионате.

Всего в сезоне Стефан провел 61 матч и набрал в них 63 (21+42) очка.

В 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» уступил «Металлургу» (3-4).

Хоккей,Металлург,
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