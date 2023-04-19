«Ак Барс» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч финала Кубка Гагарина в Казани

«Первый матч завершился достаточно неожиданно. ЦСКА довольно редко проигрывает, тем более с разницей в три шайбы. Работа над ошибками дружиной Сергея Фёдорова наверняка проделана, и сегодня мы увидим совершенно другую армейскую команду. Если бы позавчера не ряд ошибок, впрочем, и результат был бы другим, потому как в первом периоде ЦСКА смотрелся ничуть не хуже соперника. Но сейчас вспоминать то, что было в понедельник, нет смысла. Впереди новый матч.

Для ЦСКА очень важно сегодня выиграть, потому как ехать домой с 0-2 в серии это, конечно, не тот результат, которого ждали болельщики обладателей Кубка Гагарина. «Ак Барс» предстал очень боеспособным коллективом, но возникает вопрос, хватит ли опыта ребятам из Казани, ведь для большинства из них это первый крупный финал в карьере. Тут можно сравнить казанцев с питерским СКА, которому как раз не хватило опытных бойцов для победы в серии. А вот в ЦСКА с этим проблем никаких нет. Да, есть новички «больших финалов», но их не так много, как у их бывших и нынешних соперников.