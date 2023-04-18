ESPN не включил в топ-10 лучших хоккеистов Кубка Стэнли ни одного россиянина

Лучшим из россиян стал Никита Кучеров .

Первым номером в списке является канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Второе место у форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона, замыкает тройку лучших игроков по версии ESPN нападающий Джек Хьюз из «Нью-Джерси Дэвилз».