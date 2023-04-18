ESPN не включил в топ-10 лучших хоккеистов Кубка Стэнли ни одного россиянина

Лучшим из россиян стал Никита Кучеров.
Североамериканский портал ESPN опубликовал рейтинг 50 лучших хоккеистов нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.
Первым номером в списке является канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Второе место у форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона, замыкает тройку лучших игроков по версии ESPN нападающий Джек Хьюз из «Нью-Джерси Дэвилз».
Лучшим среди российских хоккеистов является форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, он занимает 11-е место. На 12-й строчке располагается его одноклубник, вратарь Андрей Василевский.
Также из россиян в список вошли голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин (20-е место), нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (23), вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин (31), форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (33) и защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв (46).