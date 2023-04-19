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Тарасенко догнал Овечкина по голам в плей-офф НХЛ за последние 10 лет

Минувшей ночью «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» (5:1) в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ. Одним из героев встречи стал российский нападающий «синерубашечников» Владимир Тарасенко.

Тарасенко догнал Овечкина по голам в плей-офф НХЛ за последние 10 лет
© Betassist.ru

31-летний россиянин стал автором первой шайбы в этой серии. Эта шайба стала для него 42-й в плей-офф НХЛ. Стоит отметить, что за последние 10 лет такое же количество точных бросков в постсезон совершил капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Отметим, что с 2013 года больше Овечкина и Тарасенко забрасывали в плей-офф НХЛ только три человека — Никита Кучеров (52), Ондржей Палат (48) и Джо Павелски (44).

Тарасенко выступает в НХЛ с 2013 года. До февраля нынешнего года россиянин в Северной Америке защищал цвета исключительно «Сент-Луис Блюз». Вместе с «блюзменами» Владимир в 2019 году завоевал Кубок Стэнли.

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