Самсонов прокомментировал 6 пропущенных шайб от «Тампы»

Россиянин за два периода пропустил 6 шайб, отразив 23 броска из 29. На третий период тренерский штаб канадского клуба выпустил Джозефа Уолла , отразившего 4 броска из 5.

«Я буду играть лучше. Сегодня я сыграл как дерьмо», – сказал Самсонов после игры.

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф воздержался от ответа на вопрос о том, кто будет основным вратарем во втором матче серии. «Слишком рано об этом рассуждать», – сказал он.