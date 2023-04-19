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1 час назад

«Cыграл как дерьмо». Самсонов о 6 пропущенных шайбах от «Тампы» в 1-м матче серии

Sports.ru

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов критически оценил свою игру в первом матче с «Тампой».

Самсонов прокомментировал 6 пропущенных шайб от «Тампы»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Лифс» уступили «Лайтнинг» (3:7) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1).

Россиянин за два периода пропустил 6 шайб, отразив 23 броска из 29. На третий период тренерский штаб канадского клуба выпустил Джозефа Уолла, отразившего 4 броска из 5.

«Я буду играть лучше. Сегодня я сыграл как дерьмо», – сказал Самсонов после игры.

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф воздержался от ответа на вопрос о том, кто будет основным вратарем во втором матче серии. «Слишком рано об этом рассуждать», – сказал он.

Хоккей,Шелдон Киф,Джозеф Уолл,Илья Самсонов,
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